Рубль завершил торги четверга почти без изменений к доллару и евро

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Доллар США лишь символически повысился, евро незначительно подешевел на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне сниженной активности рынка из-за сезона отпусков и в ожидании новых стимулов к более активным движениям.

Курс доллара США составил 60,67 руб. в 19:00, что всего на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,61 руб., подешевев на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,02 копейки - до 61,54 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к доллару и евро, консолидируясь в узких торговых диапазонах в ожидании новых драйверов к движению. Между тем, как говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ, в июле одними из крупнейших покупателей валюты стали физлица, которые нарастили объем покупок со 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд рублей в июле (в рублевом эквиваленте). Это стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников.

Обзор ЦБ

Иностранная валюта приобреталась гражданами в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, отмечает ЦБ. "При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на $3 млрд", - подчеркивается в обзоре.

Крупнейшими нетто-покупателями иностранной валюты на внутреннем рынке в июле были банки, не относящиеся к системно значимым. Они за месяц приобрели валюту на 319,6 млрд рублей, в том числе для импортеров.

"Также заметно повысился объем покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из ЕАЭС", - отмечает ЦБ.

Клиенты-нерезиденты из дружественных стран

"Московская биржа" с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается в пресс-релизе биржи.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа начали регистрировать клиентов-нерезидентов на "Московской бирже". Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Мнение эксперта

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, пара "доллар-рубль" продолжает торговаться в диапазоне 60-61 руб. в отсутствие значимых событий, способных привести к движениям капитала. "Начиная с понедельника, 15 августа, ЦБ РФ допустит нерезидентов из дружественных стран на рынок облигаций. Часть из них захотят выйти из российских активов, что может создать дополнительный спрос на валюту и привести к некоторому ослаблению курса рубля", - отмечает Кульков.

"Рублевые пары все так же находятся в состоянии консолидации. Пока на рынке нет ярких торговых идей или настроений. В то же время, силу рублю обеспечивает наличие профицита торгового баланса. Навес предложения валют экспортерами позволяет российской валюте не оглядываться на внешний фон", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефть

Нефтяные котировки ускорили темпы роста вечером в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 по московскому времени составляет $99,49 за баррель, что на 2,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,14 за баррель, что на 2,4% больше итогового значения предыдущей сессии.

Международное энергетическое агентство повысило на 380 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета организации. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Между тем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом, в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.

Потолок цен на российскую нефть нужно согласовать с большинством международного сообщества, заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц. "Этот механизм может функционировать только на глобальном уровне", - сказал он.

По его словам, подобное решение нельзя принять в одностороннем порядке или при участии лишь государств G7, требуются консультации со многими участниками рынка. Переговоры о соглашении по потолку цены на российскую нефть продолжаются, добавил он.

В марте США запретили импорт нефти из России, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев. Кроме того, в июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из России.

Россия может прекратить поставки нефти странам, которые введут "ценовой потолок", допустила в июле председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 августа на 16,87 копейки, до 60,6229 руб., и увеличил курс евро на 81,16 копейки, до 62,5156 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в четверг на 17,44 копейки по отношению к среде и составил 60,6129 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 укрепился на 17,48 копейки и составил 60,6322 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 905,479 млн, из которых $699,094 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 206,385 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 83,53 копейки, до 62,5222 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 75,24 копейки, до 62,5593 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 396,984 млн, из которых EUR458,377 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR938,607 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 8,21% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,35% и 8,39% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 8,44% годовых.