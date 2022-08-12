China Tourism готовится к крупнейшему IPO года в Гонконге

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - China Tourism Group Duty Free Corp. (ранее называлась China International Travel Service Corp.) 12 августа начинает прием заявок от инвесторов в рамках размещения акций на Гонконгской фондовой бирже.

Компания может привлечь до $2,7 млрд, что станет крупнейшей продажей акций в Гонконге в этом году, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники на рынке.

В декабре 2021 года China Tourism отложила планы листинга в Гонконге из-за плохих условий на рынке на фоне пандемии COVID-19.

Компания планирует вложить полученные от продажи бумаг средства в открытие новых торговых точек в аэропортах и морских портах, а также на железнодорожных станциях.

China Tourism занимается туристическими путешествиями, оформлением виз, бизнес-туризмом, продажей алкогольной, табачной и косметической продукции в магазинах дьюти-фри. В первом полугодии из-за снижения количества туристов чистая прибыль компании упала на 26% - до 3,94 млрд юаней (около $580 млн), выручка сократилась на 22% и составила 27,65 млрд юаней.

Контролирующим акционером компании с долей в 53,3% является государственная CTG (ранее называлась China Travel Agency Hong Kong).

Котировки акций China Tourism на Шанхайской фондовой бирже в пятницу снизились на 2,75%. С начала текущего года они подешевели на 10,8%. Рыночная стоимость компании составляет порядка 383 млрд юаней ($56,6 млрд).