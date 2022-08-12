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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

ЦБ заявил о рисках использования нерезервных валют в расчетах на краткосрочном горизонте

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Использование российскими компаниями нерезервных валют во внешнеторговых расчетах на краткосрочном горизонте сопряжено с дополнительными рисками, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

Замораживание отдельными странами иностранных активов ряда российских компаний продемонстрировало, что в силу возросших операционных рисков такие активы не являются полноценной альтернативой российским активам. Кроме того, использование долларов и евро во внешнеэкономической деятельности повышает уязвимость контрагентов из-за возможности введения ограничений на совершение платежей с использованием существующей инфраструктуры расчетов. Это создает стимулы для экспортеров и импортеров использовать различные валюты для установления цен и проведения расчетов по международным операциям. В том числе возможен переход на расчеты в рублях.

"В краткосрочный период использование нерезервных валют во внешнеторговых расчетах сопряжено с дополнительными рисками для компаний. Поскольку данные валюты остаются менее ликвидными и стабильными, их использование в расчетах может сопровождаться увеличением волатильности денежных потоков для участников внешнеэкономической деятельности", - говорится в документе.

В более долгосрочной перспективе использование широкого спектра валют позволит снизить риски, связанные с чувствительностью рубля к изменению курсов валют отдельных крупнейших развитых стран, считают в ЦБ.

Кроме того, при наращивании расчетов в рублях будет происходить увеличение рублевых кредитных операций, связанных с обслуживанием внешнеторговых операций. В результате влияние конъюнктуры международного валютного рынка на финансовое положение российских банков будет ослабевать, способствуя повышению их устойчивости, полагают в ЦБ.

ЦБ РФ
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