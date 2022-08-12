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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Котировки золота завершают неделю в плюсе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото слабо меняются в ходе торгов в пятницу, однако завершают в плюсе очередную неделю.

К 15:56 по Москве декабрьские фьючерсы на золото дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,1% - до $1794,50 за унцию. С начала недели контракт подорожал на 0,9%.

Серебро с поставкой в сентябре дорожает на 0,5%, до $20,45 за унцию.

Палладий дешевеет на 0,6%, до $2274,5 за унцию, платина - на 0,55%, до $954 за унцию.

Сейчас котировки золота получают значительную поддержку, однако в будущем потенциал к росту может быть ограничен из-за политики Федрезерва, отметил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Следующим важным событием для рынка драгметаллов станет публикация протокола июльского заседания ФРС на следующей неделе. Инвесторы надеются получить из него новые сигналы относительно намерений центробанка относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, отмечает MarketWatch.

NYMEX США ФРС Kinesis Money Руперт Роулинг
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