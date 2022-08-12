Доля валютных депозитов физлиц в июне обновила минимум 2007 года

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Доля валютных депозитов физлиц по итогам июня снизилась до 11,5%, обновив исторический минимум конца 2007 года, когда она составляла 12,9%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

ЦБ отмечает, что в июне интерес населения к сбережениям в валюте оставался низким: околонулевые ставки и стремление банков ограничить свои валютные операции путем введения комиссий за обслуживание валютных счетов делали депозиты в валюте в значительной степени непривлекательными для вкладчиков.

В совокупности с укреплением рубля это привело к тому, что валютизация розничного депозитного портфеля снизилась с 14% до 11,5% и, таким образом, обновила исторический минимум конца 2007 года (12,9%).