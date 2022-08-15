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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Brent подешевела до $97,2 за баррель

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник утром на опасениях о сокращении глобального спроса и увеличения предложения в случае успешных переговоров по ядерной сделке с Ираном, пишет Trading Economics.

К 8:02 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (1%), до $97,17 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $1,45, до $98,15 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,9 (0,98%), до $91,19 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,25, до $92,09 за баррель.

Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) предложил ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило Politico. По данным газеты, это предложение вошло в проект документа по итогам 16 месяцев переговоров. Оно, в частности, предусматривает, что "лица, не являющиеся гражданами США", и поддерживающие деловые отношения с иранцами, не включенными в американские санкционные списки, не будут подвергаться санкциям даже в том случае, если их партнеры-иранцы ведут бизнес с теми иранскими структурами или лицами, против которых санкции введены.

На прошлой неделе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с - из-за некоторых региональных изменений. Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

Число действующих буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 3 единицы, до 601, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

Иран Brent WTI КСИР Евросоюз США ОПЕК Baker Hughes
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