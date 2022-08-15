ФАС возобновит работу штабов в регионах по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возобновляет работу штабов в регионах по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов. Соответствующее поручение направлено в территориальные органы, сообщила пресс-служба ведомства.

"Основной задачей является анализ стоимости и запасов топлива на нефтебазах в субъектах РФ. К этой работе также будут привлечены региональные органы власти. На еженедельной основе будет проходить штаб ФАС России с окружными территориальными органами для контроля цен розничного сегмента моторного топлива. Первое заседание планируется 18 августа", - говорится в сообщении.

Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в РФ со 2 по 8 августа продолжили плавный рост, увеличившись на 0,04% после 0,01% неделей ранее. Меду тем биржевые цены на нефтепродукты последние несколько недель отличаются волатильностью.