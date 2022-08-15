РФ к 15 августа увеличила производство сахара вдвое до 88 тыс. т

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 15 августа выработали 88 тысяч тонн продукции, что в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщает Союз сахаропроизводителей РФ (Союзроссахар).

По данным аналитической службы союза, за последние три дня к переработке сахарной свеклы нового урожая приступили еще два сахарных завода. Теперь производство запущено на 14 заводах, расположенных в Южном федеральном округе.

Предполагается, что к концу августа выработку сахара будут вести 27 из 68 сахарных заводов, производство может составить 370 тыс. тонн против 201 тыс. тонн в конце августа прошлого года.

Как сообщалось, переработка сахарной свеклы нового урожая началась 1 августа. Площади под сахарной свеклой в РФ в этом году увеличились до 1,027 млн га с 1,004 млн га в 2021 году. Объем производства сахарной свеклы прогнозируется на 5% выше уровня прошлого года, что позволит произвести такое количество сахара, которое обеспечит потребности как внутреннего рынка России, так и стран ЕАЭС, подчеркивал ранее Союзроссахар.

По данным Минсельхоза на 11 августа, сахарная свекла выкопана с 12 тыс. га (8,6 тыс. га), накопано 578,4 тыс. тонн (348,1 тыс. тонн) при урожайности 482 ц/га (404 ц/га).

По данным Росстата, в прошлом году РФ собрала 41,2 млн тонн сахарной свеклы против 32,4 млн тонн в 2020 году.

Ранее Союзроссахар прогнозировал производство свекловичного сахара в 2022/2023 сельхозгоду (сельхозгод по сахару - август-июль) на уровне 6 млн тонн.