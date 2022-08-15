BP на 14 дней остановила добычу газа на платформе Alpha на Шах-Денизе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Компания BP-Azerbaijan с 14 августа 2022 года остановила на 14 дней работу одной из платформ на газовом месторождении "Шах-Дениз".

"Как часть годовой рабочей программы с 14 августа в связи с проведением профилактических, инспекционных и проектных работ добыча газа и конденсата с платформы Alpha на месторождении Шах-Дениз остановлена сроком на 14 дней", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

В компании также отметили, что на этот же срок остановлена работа установок, построенных на Сангачальском терминале в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз.