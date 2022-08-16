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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:40

Туркменистан обсудил с рядом стран перспективы сотрудничества в транспортной сфере

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Руководители транспортных ведомств ряда стран обсудили возможности развития региональных проектов с Туркменистаном, а также с вовлечением Афганистана, сообщает Туркменское информационное агентство Orient.

Отмечается, что раунд двусторонних переговоров с главами делегаций Министерской конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, провел генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев.

В частности, Чакыев обсудил перспективы сотрудничества с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи, министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым, министром транспорта Таджикистана Азимом Иброхимом.

Чакыев также встретился с заместителем министра дорог и городского развития Ирана Шахриаром Афандизаде.

Стороны оценили состояние и потенциал расширения транспортно-транзитных связей между государствами, возможности осуществления региональных проектов по разным географическим направлениям, в том числе с вовлечением Афганистана, более полного задействования мощностей порта Туркменбаши на Каспии.

В повестке встреч были также вопросы упрощения транспортно-транзитных процедур, устранения административных барьеров при перевозках грузов, унификация и гармонизация тарифов и пошлин для облегчения и ускорения приграничных операций.

Стороны договорились продолжать рабочие встречи на уровне представителей транспортных организаций на регулярной основе для обсуждения возникающих вопросов.

Туркменистан
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