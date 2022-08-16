Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем цен по большинству blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором для "быков" выступает дешевеющая нефть; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3% на фоне ослабления рубля, индекс РТС не изменился, при этом лидируют в росте акции "Татнефти" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2170,95 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1112,48 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,5%.

Доллар поднялся до 61,49 рубля (+0,27 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+4,5% и +7,3% "префы"), расписки OZON (+1,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "АЛРОСА" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Рекомендации соответствуют прогнозам опрошенных "Итерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,6%), UC Rusal (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Магнита" (-0,2%).

Локально просели акции ПАО "СПБ биржа" (-1,4%).

"Национальный клиринговый центр" (НКЦ) в целях защиты инвесторов установил для обыкновенных акций и фьючерсов на обыкновенные акции ПАО "СПБ биржа" 100-процетнное обеспечение с 19:00 МСК 19 августа на срочном рынке и с 22 августа на фондовом рынке, с 22 августа вводится запрет коротких продаж на эти акции, сообщается в информации на сайте "Московской биржи".

Изменение риск-параметров связано с повышенными рисками торговли акциями и фьючерсами на акции "СПБ биржи" в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента, поясняется в сообщении.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник противоречивый. С одной стороны, в Китае предпринимают шаги по поддержке строительной отрасли. Однако это также означает, что в отрасли наметились существенные осложнения. С другой стороны, нефть дешевеет на ожиданиях роста добычи в США, предложения Ирана, а также спада потребления из-за глобального спада и очередных карантинов в Китае, где различные меры социальных ограничений уже затрагивают более 5% населения.

На рынке акций РФ можно ожидать продолжения консолидации, рубль может продолжить ослабление на фоне возвращения нерезидентов из дружественных стран на рынок ОФЗ, полагает аналитик.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи постарается закрепиться выше 2150 пунктов.

На мировых рынках царит осторожность. Азиатские индексы и фьючерсы на американские индексы демонстрируют слабые разнонаправленные изменения, на рынке нефти сохраняется инерционное давление. Рынки перешли к ожиданию значимой статистики по США (во вторник выйдут данные по промпроизводству в стране), а также финрезультатов ведущих американских ритэйлеров, которые позволят инвесторам скорректировать свои прогнозы по потребительской активности и предстоящей публикации данных по розничным продажам в США.

Индекс МосБиржи продолжает тяготеть к росту, индикатор постарается продвинуться к верхней границе диапазона 2100-2200 пунктов, полагает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,6%, несмотря на слабые статданные из Китая, сдерживавшие рынок в начале сессии. Трейдеры предпочли сфокусироваться на сигналах ослабления инфляции в США и улучшении оценок состояния экономики страны.

В центре внимания трейдеров на этой неделе данные о динамике промышленного производства и розничных продаж в США за июль, а также квартальные отчеты американских ритейлеров (Walmart, Target, Home Depot), которые должны показать, как розничный сектор США и потребители держатся в условиях высокой инфляции.

Во вторник в Азии также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Рост потребительских цен в Австралии продолжит ускоряться во втором полугодии 2022 года, как и базовая инфляция, показатели достигнут пика к концу года, показал протокол заседания Резервного банка Австралии, прошедшего в августе. Устойчивость экономики наиболее сильно проявляется на рынке труда, руководство регулятора ждет дальнейшего снижения уровня безработицы в ближайшие месяцы.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижаться на сигналах ослабления спроса в Китае и возросших ожиданиях возврата иранского топлива на мировой рынок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $94,22 за баррель (-0,9% и -3,1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $88,84 за баррель (-0,6% и -2,9% накануне).

Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство Bloomberg. Ранее представитель иранского МИДа заявил, что основания для подписания соглашения, которое приведет к ослаблению санкций в отношении страны, могут появиться "в ближайшем будущем".

Официальные данные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, - в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в КНР за прошлый месяц, также обнародованные 15 августа, оказались хуже прогнозов экспертов.