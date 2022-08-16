Мантуров заявил о безопасном обслуживании самолетов в России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Самолеты российских авиакомпаний обслуживаются с соблюдением требований безопасности, использование при этом комплектующих с других самолетов - общепринятая международная практика при ремонте, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он сказал об этом на международном военно-техническом форуме "Армия - 2022".

"Конечно, никто не предполагал, что будут приняты извне решения по запрету на использование иностранной продукции, которую так нам сильно предлагали, если не сказать слово "навязывали" все эти 30 лет. И наши авиакомпании просто привыкли (использовать - ИФ) иностранную технику - и Boeing, и Airbus, - которая в одночасье оказалась кем-то, по чьему-то решению запрещена к эксплуатации. Мы, конечно, нашли способ и возможность и продолжаем эксплуатировать, как вы видите, и мы с вами видим, что граждане Российской Федерации летают на этой технике, она безопасна, эксплуатируется, обслуживается", - сказал он.

"То, что вы сказали про перестановки (деталей - ИФ) - это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику. Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов: пока запчасть приходит, если есть возможность использовать - не хочу слово каннибализм - но с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейсов, то такая практика всегда имела место быть", - добавил вице-премьер.

"Конечно, мы исходим из того, что техника западных образцов должна эксплуатироваться до той степени обеспечения лётной безопасности, никто никогда не примет на себя ответственность использовать технику, если она будет небезопасна. Сегодня все идёт в штатном режиме, поставляются запасные части, обеспечиваются регламенты и ремонты, в том числе и нашими российскими эксплуатантами, которые имеют на то соответствующие лицензии наших авиационных властей", - отметил Мантуров.