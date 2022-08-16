"Русполимет" утратил публичность

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Организационно-правовая форма "Русполимета" (производитель продукции из стали, цветных металлов и сплавов) изменена с ПАО на АО, следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения в реестр были внесены 15 августа.

Как сообщалось, в апреле текущего года единственный акционер ПАО "Русполимет" утвердил новую редакцию устава общества, в которой исключено указание на его публичность.

Из списка аффилированных лиц на 30 июня 2022 года следует, что единственным акционером "Русполимета" является ООО "Мотор-инвест" (г.Заволжье, Нижегородская область, основным владельцем ООО, согласно ЕГРЮЛ, является председатель совета директоров "Русполимета" Виктор Клочай).

Согласно отчетности "Русполимета", в 2021 году он увеличил выручку по сравнению с показателем 2020 года на 17,2%, до 16,6 млрд рублей, чистую прибыль - на 28,1%, до 1,8 млрд рублей.

"Русполимет" является поставщиком слитков из различных марок стали и сплавов, поковок (промежуточная или конечная деталь) и кольцевых заготовок для разных отраслей промышленности.