"КАМАЗ" еще не решил, публиковать ли отчет по МСФО за I полугодие

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" пока не решило, публиковать ли отчетность по МСФО за I полугодие 2022 года, сообщил "Интерфаксу" финансовый директор компании Андрей Максимов и добавил, что период с января по июнь компания "отработала нормально".

По его словам, в "КАМАЗе" продолжают думать о публикации отчета, у компании остается возможность отказаться от раскрытия этих данных. Если все же будет принято решение опубликовать отчетность, это будет сделано в положенные сроки, добавил Максимов.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в середине июня сообщал, что финансовые результаты компании по МСФО за I полугодие 2022 года ожидаются не хуже прошлогодних.

"Скажем так - на уровне прошлого года. Очевидно, что основная масса хорошей работы и доходов была сформирована за первые три месяца года. Далее показатели падают", - говорил Когогин журналистам, не конкретизируя прогнозов.

За I полугодие 2021 года "КАМАЗ" получил выручку по МСФО в размере 118,853 млрд рублей (+40,2%) и чистую прибыль в 3,969 млрд рублей против убытка за тот же период 2020 года.

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После 24 февраля 2022 года компания оказалась под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В санкционные списки Австралии, Канады и Великобритании попал и Когогин. Под санкциями Великобритании и США находится основной акционер "КАМАЗа" - госкорпорация "Ростех" (47,1%).