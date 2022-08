Саудовский госфонд вложил $7,5 млрд в американские компании во II квартале

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии во втором квартале 2022 года инвестировал порядка $7,5 млрд в крупнейшие американские компании.

Public Investment Fund (PIF) с апреля по июнь купил акции 17 компаний, включая бумаги Alphabet Inc., BlackRock Inc. и Microsoft Corp., говорится в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Каждая инвестиция составляла около $400-500 млн.

Однако, несмотря на покупки, общий объем акций американских компаний в портфеле PIF сократился в минувшем квартале на $3 млрд, до $40,8 млрд, на фоне общего спада на фондовых рынках в этом году. Совокупные активы фонда оцениваются примерно в $600 млрд.

Значение индекса S&P 500, который включает в себя акции многих компаний, купленных PIF, снизилось на 20% в первом полугодии на беспокойстве инвесторов из-за высокой инфляции и рисков рецессии.

Целью инвестиций PIF в американский фондовый рынок является диверсификация портфеля. Фонд как правило покупает миноритарные доли в компаниях.

PIF начал выстраивать портфель акций в начале пандемии в 2020 году на падении фондового рынка. И хотя фонд спустя несколько месяцев продал часть акций, он занял прочные позиции в компаниях в различных секторах, включая разработчиков игр Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc.