Квартальные показатели Walmart оказались лучше прогнозов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, во втором квартале 2023 финансового года получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий рынка и улучшила годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в квартале, который завершился 31 июля, составила $5,15 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, по сравнению с $4,28 млрд, или $1,52 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль Walmart составила $1,77 на акцию и оказалась выше прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,62 на акцию.

Выручка повысилась на 8,4% и достигла $152,86 млрд против $141 млрд годом ранее. Показатель без учета изменения валютных курсов вырос на 9,1%. Эксперты в среднем прогнозировали выручку компании в размере $150,99 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США в минувшем квартале увеличились на 6,5%, до $105,1 млрд, превзойдя консенсус-прогноз, предусматривавший подъем на 5,9%, до $104,4 млрд.

Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club подскочили на 9,5% и составили $21,9 млрд вместо ожидавшихся аналитиками $21,2 млрд.

Рост издержек на реализацию товаров превысил подъем выручки, составив 10,1% (издержки достигли $115,84 млрд). Маржа операционной прибыли сократилась до 4,5% с 5,2%.

По обновленному прогнозу компании, в 2023 фингоду скорректированная прибыль в расчете на акцию сократится на 9-11%, а не на 11-13%, ожидавшиеся в конце июля. Walmart по-прежнему ожидает роста выручки на 4,5%.

Под управлением Walmart работают больше 10,5 тысячи магазинов в 24 странах мира, а также работает в сфере электронной коммерции, еженедельно обслуживая около 230 млн клиентов. Штат компании составляет около 2,3 млн человек.

С начала 2022 года капитализация компании снизилась на 8,4%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 6,7% за этот период.