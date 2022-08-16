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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Комиссии за перевод российских бумаг из иностранных депозитариев на время отменят

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") решил временно отказаться от взимания комиссий за проведение операций, связанных с переводом российских ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру, сообщается в пресс-релизе депозитария.

В частности, НРД с 16 августа по 30 сентября вводит маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке хранения присутствует иностранный депозитарий.

Также с 16 августа и по 31 октября отменяется взимание платы за прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ.

По словам председателя правления НРД Виктора Жидкова, которые приводятся в релизе, "НРД рассматривает все доступные возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться активами и совершать операции с ценными бумагами".

"У НРД есть положительный опыт отказа от получения комиссий за перевод ценных бумаг при конвертации депозитарных расписок, который позволил возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях. Мы надеемся, что отказ от взимания комиссии за перевод российских ценных бумаг даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов", - сказал Жидков.

НРД СНГ Виктор Жидков
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