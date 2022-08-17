Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящий импульс на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и коррекции нефти вверх (Brent отскочила выше $93 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,4% во главе с бумагами финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2217,15 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1145,52 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 60,84 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,4%), TCS Group (+1%), акции ВТБ (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Прогнозы аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, внешний фон утром в среду слабо позитивный: ключевые биржи АТР подрастают (за исключением Южной Кореи), укрепились рынки Японии на сильных данных по внешней торговле, цены на товарных рынках также в "зеленой" зоне.

В среду выйдет протокол июльского заседания ФРС США, однако вряд ли он сможет существенно скорректировать ожидания участников рынка относительно денежно-кредитной политики ФРС. Скорее всего, инерционный рост на глобальных рынках сохранится.

Индекс МосБиржи в среду может инерционно пойти выше 2200 пунктов, чему будет способствовать сохранение спроса на основные "фишки", полагает Соловьев.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также оценивает внешний фон утром в среду как слабо позитивный: азиатские рынки преимущественно растут, нефть остановила падение, металлы дорожают на ожиданиях стимулов в Китае, включая инфраструктурные проекты.

Сектор нефти и газа может незначительно снизиться в начале дня, отыгрывая провал котировок нефти накануне вечером. Однако в секторе металлов и добычи могут продолжиться покупки на ожиданиях заявлений по инфраструктурным проектам в Китае. Рубль, вероятно, продолжит укрепляться на фоне отсутствия массовых продаж ОФЗ нерезидентами из дружественных стран и приближающегося налогового периода, полагает аналитик.

Аналитики BCS Global Markets полагают, что оптимизм начала недели на рынке акций РФ может послужить импульсом, который выведет индекс широкого рынка из боковой формации. Тем временем, на рынке нефти пока без изменений: скорее всего, "черное золото" останется под давлением. Из негативных причин стоит отметить выход дополнительного объема иранской нефти при условии успешных переговоров по иранскому ядерному соглашению, а также слабый спрос в условиях замедления мирового экономического роста.

В мире

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,7%, причем Dow Jones (+0,7%) и S&P 500 (+0,2%) закрылись на рекордных отметках с апреля. Инвесторы следили за квартальными отчетностями крупных ритейлеров и макроэкономическими данными.

По данным Минторга США, число новостроек в июле сократилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,446 млн в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с февраля прошлого года. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,54 млн, по данным Trading Economics.

По данным Федрезерва США, объем промпроизводства в стране в июле поднялся на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,3%.

В среду в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Объем японского экспорта в июле вырос по итогам 17-го месяца подряд благодаря сильному спросу на автомобили и сырье, сообщило министерство финансов в среду. Показатель в прошлом месяце повысился на 19% по сравнению с показателем годом ранее, до 8,752 трлн иен ($65,2 млрд). Эксперты в среднем ожидали его увеличения на 18,2%, по данным Trading Economics.

Между тем, объем импорта взлетел на 47,2%, до 10,189 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 45,7% после июньского скачка на 46,1%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в июле составил 1,436 трлн иен по сравнению с профицитом в 434,5 млрд иен годом ранее.

Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 9,8%.

В среду участники рынка ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (21:00 по московскому времени) и отчета о розничных продажах в США.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются вверх после падения накануне до минимальных более чем за полгода значений.

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $93,19 за баррель (+0,9% и -2,9% во вторник), сентябрьская цена WTI - $87,43 за баррель (+1% и -3,2% накануне).

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. При этом они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, выйдет в среду в 17:30 МСК.