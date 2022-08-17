Кредит Европа банк консолидировал 100% лизинговой "дочки"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Кредит Европа банк увеличил долю в дочерней лизинговой компании "Авто партнерс" до 100%, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее доля кредитной организации в компании составляла 79,4%. Еще 10,3% долей принадлежали турецкому Fiba Holding, контролирующему Кредит Европа банк, и 8,5% Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).

Представитель РФПИ впервые сообщал о намерениях фонда совместно с Fiba Holding инвестировать в лизинговую "дочку" банка весной 2019 года. Планировалось, что привлекаемые средства смогут позволить утроить парк к 2024 году до 11 тыс. автомобилей.

Компания "Авто партнерс" была основана в 2006 году, предоставляет услуги операционного лизинга. На сайте указано, что она сотрудничает с одной из крупнейших компаний в мире сфере операционной аренды Athlon Car Lease, которая входит в немецкую Daimler Financial Services. Общий парк под управлением "Авто партнерс" составляет 5 тыс. автомобилей.

По данным бухгалтерской отчетности, выручка ООО "Авто партнерс" в 2021 году составила 1,38 млрд рублей против 1,36 млрд рублей годом ранее. Прошлый год компания закончила с чистым убытком в 21,86 млн рублей против убытка в 32 млн рублей в 2020 году.

Кредит Европа банк по итогам 2021 года банк занимает 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".