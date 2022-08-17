ОСК отправила заказчику первое построенное в России безэкипажное судно

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) после подписания приемного акта отправило к месту постоянного базирования в Севастополь научно-исследовательское судно проекта 25700 "Пионер-М", на котором впервые в РФ внедрена технология безэкипажного судовождения.

Строительство судна завершило АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в состав ОСК), отмечается в сообщении верфи.

"Переход завершится в первой половине сентября, после чего судно будет расконсервировано и выйдет в первые эксплуатационные рейсы", - говорится в сообщении СНСЗ.

Переход будет осуществляться по внутренним водным путям Российской Федерации. Протяженность маршрута составит около 1,5 тыс. морских миль (2,778 тыс. км), расчетная длительность перехода - 21 сутки.

"Пионер-М" построен для Севастопольского государственного университета и представляет собой маломерное научно-исследовательское судно катамаранного типа с корпусом из композитных материалов. В концепции "Пионера-М" заложена технология безэкипажного судовождения благодаря интегрированной системе управления и взаимодействия с морскими мобильными научно-исследовательскими лабораториями.

Судно будет использоваться для подготовки инженеров-кораблестроителей, инженеров-механиков и электромехаников, специалистов по системотехнике, системам управления, инженеров-исследователей в области океанографии, специалистов гидрографов, по проведению подводно-технических работ, судоводителей, штурманов, специалистов по морским исследованиям.

"Пионер-М" заложили на СНСЗ в мае 2019 года. На воду судно спущено в сентябре 2021 года. Ранее планировалось, что ОСК передаст судно заказчику весной текущего года.