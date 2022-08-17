Агропрому разрешили привлекать льготные кредиты на покупку сырья и рефрижераторов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство расширило возможности для привлечения льготных кредитов в сельском хозяйстве, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предприятия смогут взять льготные кредиты на на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, также на приобретение рефрижераторных контейнеров, чтобы вовремя перевозить скоропортящуюся продукцию, уточнил он. По его словам, льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут взять по ставке до 5% на срок от двух до 15 лет.

"И по такой же ставке взять кредит на короткие сроки", - добавил премьер.

Такое постановление уже подписано. В правительстве считают, что упрощение доступа аграриев к льготным кредитам поможет им наращивать производство.