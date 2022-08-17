Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Агропрому разрешили привлекать льготные кредиты на покупку сырья и рефрижераторов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство расширило возможности для привлечения льготных кредитов в сельском хозяйстве, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предприятия смогут взять льготные кредиты на на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, также на приобретение рефрижераторных контейнеров, чтобы вовремя перевозить скоропортящуюся продукцию, уточнил он. По его словам, льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут взять по ставке до 5% на срок от двух до 15 лет.

"И по такой же ставке взять кредит на короткие сроки", - добавил премьер.

Такое постановление уже подписано. В правительстве считают, что упрощение доступа аграриев к льготным кредитам поможет им наращивать производство.

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз заявил, что не рассматривает вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно

Минсельхоз заявил, что не рассматривает вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно

В Германии подсчитали, что в случае прекращения поставок из РФ газа хватит на 2,5 месяца

В Германии подсчитали, что в случае прекращения поставок из РФ газа хватит на 2,5 месяца

Нефть Brent подорожала до $93,1 за баррель

На заправках в Абхазии начались перебои с топливом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });