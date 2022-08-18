Эксперты прогнозируют падение на треть ипотечных выдач в РФ в 2022 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Количество выданных ипотечных кредитов по итогам 2022 года в РФ сократится на 30-35%, до 1,2-1,25 млн, частичное восстановление сегмента обеспечит увеличение среднего чека до 4,2 млн рублей, прогнозирует рейтинговое агентство НКР.

"Макроэкономический шок и последовавшее ужесточение монетарной политики на время вернули объемы новых ипотечных кредитов на уровни пятилетней давности. Резкое ухудшение макроэкономической ситуации и двукратное повышение ключевой ставки в конце февраля привели к временному всплеску ипотечных сделок, так как заемщики стремились оформить кредиты по прежним ставкам", - говорится в аналитическом комментарии НКР.

В результате в марте были выданы ипотечные кредиты на 520 млрд рублей, что выше среднемесячного показателя в рекордном для сегмента 2021 году (475 млрд рублей). Затем в апреле-мае рынок резко просел: в денежном выражении выдачи откатились на уровень 2017 года, а в количественном - до 2011 года (среднемесячные значения). Учитывая заградительные ставки по рыночным программам, кредиты на покупку "вторички" выдавались в ограниченных объемах (меньше 25% рынка). Заемщики переключились на новое жилье благодаря различным льготным программам, совокупная доля выдачи увеличилась с прошлогодних 25% до 75%.

Уже летом рынок вернулся к средним темпам выдачи 2020 года. Заметное снижение ключевой ставки в мае и июне вместе с некоторой стабилизацией экономической ситуации поддержали рост ипотечных кредитов, вызванный прежде всего реализацией отложенного спроса.

НКР ожидает дальнейшего восстановления сегмента ипотечного кредитования, но из-за провала в первом полугодии итоги 2022 года будут лишь несколько лучше результатов 2020 года и не дотянут 10-20% до рекордов 2021 года.

"Мы считаем, что во втором полугодии банки могут выдать 2,6-2,8 трлн руб. ипотечных кредитов, если макроэкономическая ситуация не ухудшится и условия льготных программ не изменятся. Эта оценка в полтора раза больше показателя за первое полугодие и примерно соответствует объёмам второй половины 2020 года", - прогнозирует НКР.

По оценкам агентства, банки в 2022 году выдадут ипотечные кредиты на 4,55 трлн рублей против рекордных 5,5 трлн рублей в 2021 году. В оптимистичном сценарии рынок может приблизиться к 5 трлн рублей.

Вместе с тем число выданных кредитов по итогам года сократится более резко - на 30-35%, до 1,2-1,25 млн. В таком случае рынок не дотянет даже до результатов 2019 года (1,3 млн кредитов), отмечает НКР. Итоговое частичное восстановление сегмента обеспечит средний чек, который вырастет примерно на четверть. Уже в августе он, вероятно, превысит 4 млн рублей, а по итогам года может приблизиться к 4,2 млн рублей, что почти вдвое выше значения на начало 2019 года, прогнозируют аналитики агентства.