Квартальная прибыль Bath & Body Works оказалась лучше прогнозов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works во втором квартале 2022 финансового года получил чистую прибыль выше ожиданий аналитиков, но ухудшил годовой прогноз прибыли от продолжающихся операций.

Чистая прибыль компании в финквартале, завершившемся 30 июля, сократилась в 3,1 раза и составила $120 млн, или 52 цента в расчете на акцию, по сравнению с $374 млн, или $1,34 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль от продолжающихся операций сократилась до 52 центов в расчете на акцию с 77 центов на акцию годом ранее.

Выручка снизилась на 5% - до $1,62 млрд против $1,7 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FacSet, в среднем оценивали чистую прибыль компании на уровне 41 цента на акцию при выручке в $1,62 млрд.

Bath & Body Works в третьем финквартале планирует получить прибыль от продолжающихся операций в диапазоне 10-20 центов на акцию. В целом за 2022 фингод данный показатель, как ожидается, составит $2,7-3 на акцию, при этом ранее прогнозировалось $3,8-4,15 на акцию. Аналитики в среднем ожидают показатель на уровне около 29 центов на акцию в третьем финквартале и $2,91 на акцию - за весь фингод.

С начала 2022 года капитализация Bath & Body Works рухнула на 42,1% (до $9,4 млрд).