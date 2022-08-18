Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил негативный импульс предыдущего дня на фоне ухудшения настроений на внешних площадках на сигналах от Федрезерва США о дальнейшем ужесточении монетарной политики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2% во главе с бумагами металлургических компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2186,69 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1134,31 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,3%.

Доллар стоит 60,82 рубля (+0,07 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,1% "префы"), "ММК" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+2,3%), акции UC Rusal (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), АФК "Система" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный. Азиатские рынки снижаются на фоне ухудшения прогнозов по экономике Китая, нефть стабилизировалась после роста в ответ на резкое падение запасов сырья в США. От рынка акций РФ можно ожидать небольшого снижения в начале дня на фоне туманных перспектив экономики Китая в обозримом будущем. Рубль, вероятно, продолжит укрепление на фоне приближающегося налогового периода.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи может пойти ниже на фоне признаков ослабления спроса на "фишки".

В опубликованных протоколах июльского заседания ФРС инвесторы сильных сигналов не увидели, что, впрочем, естественно - оно состоялось до публикации данных о сильном рынке труда в США и, пусть и символическом, но все же ослаблении инфляционного давления в июле (как известно, ИПЦ в США вырос на 8,5% г/г против июньского роста на 9,1% г/г).

В четверг на глобальных рынках сохраняются негативные настроения, технически рынки начинают смотреться уязвимо. Ухудшение внешнего фона и ослабление спроса на "фишки" заставляют опасаться попыток развития отката индекса МосБиржи от зоны 2200-2220 пунктов, выступающей значимым текущим техническим сопротивлением. Поддержку рынку могут оказать корпоративные отчеты ряда компаний (МТС, "Мечел").

В мире

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-1,3%, трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Опубликованные министерством торговли США статистические данные указали, что розничные продажи в Штатах в июле не изменились в помесячном выражении при прогнозах роста на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,8%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Аналитики американского банка Goldman Sachs ухудшили прогноз роста китайской экономики в текущем году до 3% с 3,3% на фоне роста числа заражений коронавирусом и слабых статданных, сообщает агентство Bloomberg. Эксперты Nomura Holdings понизили прогноз роста ВВП Китая до 2,8% с 3,3%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно просели после роста в среду вечером, подогретого статданными о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $93,37 за баррель (-0,3% и +1,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $87,73 за баррель (-0,4% и +1,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн б/с.