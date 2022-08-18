Эксперты оценили в 7% долю продуктов, которые магазины пускают в отходы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пищевыми отходами становятся до 7% продаваемых продуктов в магазинах, оценили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ритейлеров России.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев напомнил через пресс-службу, что ритейлеры обязаны изымать из продажи продукты, которые испортились или у которых истек срок годности. Их положено утилизировать на специальных полигонах, причем строго определенным образом, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, а продавать со скидкой или отдавать на благотворительность строго запрещено. Порядок утилизации прописан в постановлении правительства № 1612, которое вступило в силу в 2021 году.

Караваев отметил, что некоторые просроченные пищевые продукты можно использовать для переработки - например, изготовления кормов для сельскохозяйственных животных, компоста или биотоплива.

"Передача продуктов с истекшим сроком годности на вторичную переработку переработчикам на возмездной основе - это во всех смыслах правильный, рациональный шаг, который снижает воздействие на окружающую среду, уменьшает нагрузку на торговые сети, связанную с хранением и захоронением таких товаров. Эта взаимовыгодная экологичная практика сейчас развивается во многих странах - животноводы и фермеры покупают для кормовой базы и компоста продукты с истекшим сроком годности у крупных ритейлеров. В России это направление только начинает развиваться, и может стать перспективным сектором ESG-экономики", - сказал глава АКОРТ.

Как сообщили "Известия", ритейлер "Магнит" начал искать покупателей на просроченные продукты питания. Газета сослалась на документы компании об управлении устойчивым развитием. В продуктах, которые уже нельзя употреблять в пищу, заинтересованы производители кормов и удобрений, уточнил ритейлер.

"Лента" в четверг сообщила, что за полгода передала на переработку производителям кормов и удобрений 6,2 тонны пищевых отходов (продукции, потерявшей потребительские свойства). "Лента" запустила проект по продаже пищевых отходов в 2019 году. В 2021 году компания передала на переработку более 21 тонны пищевых отходов.

Кроме того, в конце июля X5 Group и "Магнит" объявили о запуске проектов по фудшерингу - по безвозмездной передаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению.