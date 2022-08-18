Аналитик Bank of America считает, что фондовый рынок США еще не достиг дна

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок еще не достиг дна, полагает старший стратег по акциям США в Bank of America Савита Субраманьян.

Её прогноз основан на так называемом "правиле 20", которое гласит, что в нижней точке рынка сумма коэффициента P/E (соотношение капитализации рынка к совокупной прибыли компаний) и индекса потребительских цен составляет меньше 20. Сейчас коэффициент P/E в США составляет порядка 20х, а инфляция - 8,5%, то есть в сумме получается 28,5.

Субраманьян отметила, что "это правило обладает идеальной репутацией в плане определения дна рынка".

"Для выполнения условий "правила 20" нужно либо падение инфляции до нуля, либо обвал индекса S&P 500 до 2500 пунктов, либо чтобы прибыль компаний оказалась в полтора раза лучше прогнозов. Между тем консенсус-прогноз предусматривает рост прибыли на 8% в 2023 году, и мы считаем такой прогноз агрессивным и недостижимым", - написала она.

Индекс S&P 500 на закрытие торгов в среду составил 4274,04 пункта. С начала года индикатор потерял около 10,3%.