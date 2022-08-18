Фармкомпания "Северная звезда" ввела производственный комплекс в Ленобласти за 1 млрд руб.

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - НАО "Северная звезда" ввело в эксплуатацию второй производственный корпус фармацевтического завода в Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее разрешение выдал комитет госстройнадзора Ленобласти.

Объем инвестиций в проект составил более 1 млрд рублей, при его реализации создано более 250 рабочих мест. Соглашение с регионом о создании второго корпуса по производству лекарственных средств было подписано на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в 2019 году.

"Производственный корпус в Низино Ломоносовского района площадью 7200 кв. м предназначен для выпуска готовых лекарственных средств - инъекционных растворов, глазных капель и спреев в объеме 140 млн упаковок ампул в год, 13 млн упаковок глазных капель в год, 10 млн упаковок спреев в год", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, на ПМЭФ-2022 "Северная звезда" заключила еще одно соглашение с Ленобластью о создании складского комплекса для временного хранения и отгрузки сырья, который войдет в состав действующего предприятия в Ломоносовском районе. Объем инвестиций в проект также составит 1 млрд рублей, при его реализации будет создано около 70 рабочих мест.

НАО "Северная звезда" работает на фармацевтическом рынке России более 25 лет. Фармкомплекс в Ленобласти введен в 2018 году. Компания выпускает свыше 60 наименований лекарственных препаратов и более 120 ассортиментных позиций по направлениям кардиология, неврология, урология, гастроэнтерология и др.