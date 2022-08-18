В РФ в этом году рассчитывают увеличить сбор чайного листа на 3,3% до 400 т

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Чаеводческие хозяйства в районе Сочи (Краснодарский край), единственном в РФ регионе, где они расположены, в 2022 году планируют собрать 400 тонн чайного листа, сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона.

"Субтропики причерноморья Краснодарского края являются единственным в России регионом, где выращивают и перерабатывают чай в промышленном масштабе. В связи с затяжной холодной весной сбор чайного листа в чаеводческих предприятиях в текущем году начался в конце мая, то есть на две-три недели позже, чем в 2021. Завершить сбор в зависимости от погодных условий планируется на середину сентября. Всего в текущем году планируется собрать около 400 тонн чайного листа", - сказал представитель министерства.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году было собрано 387,3 тонн с урожайностью 9,7 центнера с гектара. Таким образом, в этом году показатель может вырасти на 3,3%.

В настоящее время площадь чаепригодных земель на черноморском побережье Кубани занимает 1,2 тыс. га (в том числе в федеральной собственности – 193 гектара, в муниципальной – 1,01 тыс. га), из них площадь действующих чайных плантаций составляет 415,1 га.

"За последние пять лет чаеводческими предприятиями произведена реконструкция чайных плантаций на площади 216,15 га. В течение 3 лет чайный куст на восстановленной плантации формирует шпалеру, и эксплуатационная (листосборная) площадь увеличивается. В период с 2020 по 2022 годы эксплуатационная площадь чайных плантаций увеличилась на 54,8 гектара", - сказал представитель министерства.

Мероприятия по восстановлению плантаций субсидируются из краевого бюджета: край компенсирует 80% затрат на проведение реконструкции и 50% затрат на приобретение оборудования для капельного орошения. С 2017 года чаеводческие предприятия получили 35,9 млн рублей субсидий.

Выращиванием и переработкой чайного листа в Сочи занимаются пять крупных предприятий – "Шапсугский чай", "Солохаульский чай", "Дагомысчай", "Мацестинский чай", "Хоста-чай", а также фермерские хозяйства.

"Сейчас производство краснодарского чая нацелено, в основном, на внутренний рынок, но есть потенциал отправки элитного чая на экспорт", - отметили в министерстве.