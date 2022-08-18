Международные резервы России с 5 по 12 августа выросли на $5,8 млрд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 12 августа составили $580,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 августа международные резервы равнялись $574,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,8 млрд.

Международные резервы - это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.