Фондовый рынок США завершил торги в небольшом плюсе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американский рынок акций, колебавшийся между ростом и снижением в ходе торгов в четверг, завершил сессию в плюсе.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает Market Watch.

Протокол июльского заседания ФРС опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва.

"У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж озвучила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным.

Как Баллард, так и Джордж, имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, не голосующая в FOMC в этом году, заявила в интервью CNN в четверг, что ФРС пытается найти баланс, стремясь, чтобы повышение ставки не было недостаточным для сдерживания инфляции, но также хочет избежать чрезмерного подъема, который привел бы к ненужному замедлению экономического роста.

"Фондовый рынок США колеблется, поскольку в целом позитивные экономические статданные оставляют ФРС возможность для дальнейшего агрессивного ужесточения политики в этом году, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Экономика по-прежнему выглядит сильной, хотя рынок жилья продолжает охлаждаться".

Продажи домов на вторичном рынке в США в июле упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,81 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованные в четверг. Июньский показатель был пересмотрен до 5,11 млн домов с 5,12 млн. Эксперты в среднем ожидали снижения продаж в июле до 4,89 млн.

Отчет Минтруда США, тем временем, показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, уменьшилось на 2 тысячи, до 250 тысяч человек.

Стоимость акций Bed Bath & Beyond, владеющей сетью магазинов товаров для дома, рухнула на 20% по итогам торгов. Известный инвестор-миллиардер Райан Коэн в среду объявил о намерении продать весь принадлежащий ему пакет акций компании. В четверг Bed Bath & Beyond сообщила, что в последние недели работает совместно с внешними финансовыми советниками и кредиторами над решениями, которые позволили бы ей усилить свой баланс. Дальнейшие детали компания обещает раскрыть к концу августа.

Бумаги Kohl's Corp. снизились в цене на 7,7% после публикации отчетности ритейлера. Чистая прибыль Kohl's во втором финквартале упала почти втрое, а прибыль без учета разовых факторов не оправдала прогнозов экспертов. Кроме того, компания ухудшила прогнозы выручки и скорректированной прибыли на текущий фингод.

Акции Cisco Systems Inc. подорожали на 5,8%. Выручка и скорректированная прибыль американского производителя сетевого оборудования в четвертом финансовом квартале, завершившемся 30 июля, превзошли ожидания аналитиков. Прогнозы Cisco для выручки на первый финквартал и весь текущий фингод также оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг производителя полупроводниковых компонентов Wolfspeed Inc. подскочила на 32% благодаря сильной отчетности компании за прошедший квартал. Акции других чипмейкеров также подорожали: Broadcom Inc. - на 3,7%, Nvidia Corp. - 2,4%, Micron Technology Inc. - на 2,2%, Applied Materials - на 2,1%.

Стоимость бумаг Estee Lauder Cos. поднялась на 1,8%. Производитель косметики и парфюмерии зафиксировал квартальные показатели выручки и скорректированной прибыли лучше ожиданий рынка, однако дал слабые годовые прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 18,72 пункта (0,06%) и составил 33999,04 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 9,7 пункта (0,23%) - до 4283,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,22 пункта (0,21%) и составил 12965,34 пункта.