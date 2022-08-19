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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

"Шереметьево" получило предупреждение ФАС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) получило предупреждение от Федеральной антимонопольной службы в связи с тем, что компания "создает дискриминационные условия доступа к объектам инфраструктуры", сообщила ФАС.

Решение принято по жалобе АО "Шереметьево-Карго" - частного оператора по обработке грузов и почты. ФАС усмотрела в действиях МАШ признаки нарушения закона о защите конкуренции.

"Аэропорт размещает на длительную стоянку воздушные суда на территории перрона, рулежных и магистральных дорожек, около грузового терминала, в котором работает компания-заявитель. В результате воздушные суда не могут подъехать непосредственно к грузовому терминалу комплекса для обработки грузов заявителем. Это вынуждает авиакомпании производить обработку грузов, пользуясь услугами другой компании", - объяснило ведомство.

У МАШ есть месяц на устранение нарушения.

89% в уставном капитале "Шереметьево-Карго" контролирует 271 физлицо, сказано на сайте компании. МАШ является владельцем другого работающего на территории аэропорта грузового оператора - ООО "Москва Карго".

Шереметьево МАШ ФАС Шереметьево-Карго
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