Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Евро опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно снижаются на Московской бирже в пятницу днем на фоне роста спроса на рублевую ликвидность в период подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам августа.

Курс евро опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля, доллар ранее падал ниже 58 руб. впервые с 25 июля.

В 14:20 по московскому времени курс евро составил 58,97 руб./EUR1, что на 1,21 рубля ниже предыдущего закрытия. Доллар к этому времени стоил 58,84 руб./$1, подешевев на 69,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 92,68 копейки к уровню закрытия 18 августа, до 58,9 рубля.

МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца

Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца

Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12

Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12

"Шереметьево" получило предупреждение ФАС

Московский скоростной диаметр и трассу М-12 свяжут к 2024 году

В России введена квота на экспорт макулатуры до 3 декабря

Ozon запустил собственный сервис объявлений

РЖД помогли доставить в Абхазию 2000 т нефтепродуктов на фоне дефицита топлива

РЖД помогли доставить в Абхазию 2000 т нефтепродуктов на фоне дефицита топлива

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле оценен в 90% от прошлогоднего

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });