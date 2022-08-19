Евро опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно снижаются на Московской бирже в пятницу днем на фоне роста спроса на рублевую ликвидность в период подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам августа.

Курс евро опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля, доллар ранее падал ниже 58 руб. впервые с 25 июля.

В 14:20 по московскому времени курс евро составил 58,97 руб./EUR1, что на 1,21 рубля ниже предыдущего закрытия. Доллар к этому времени стоил 58,84 руб./$1, подешевев на 69,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 92,68 копейки к уровню закрытия 18 августа, до 58,9 рубля.