GM возобновит выплаты квартальных дивидендов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) возобновит выплаты квартальных дивидендов, которые он приостановил в апреле 2020 года из-за неопределенности, вызванной пандемией.

Первые дивиденды будут выплачены 15 сентября 2022 года акционерам из реестра на 31 августа, они составят $0,09 на акцию, сообщила компания.

Кроме того, совет директоров GM решил увеличить до $5 млрд объем действующей программы выкупа акций с $3,3 млрд, остававшихся доступными в рамках этой программы.

"GM намерена инвестировать более $35 млрд до конца 2025 года в реализацию нашего плана развития, включающего быстрое расширение линейки электромобилей и создание внутренней инфраструктуры для производства аккумуляторов, - заявила гендиректор компании Мэри Барра. - Прогресс в осуществлении этих ключевых инициатив улучшил наше понимание дальнейшей ситуации и укрепил уверенность в нашей способности финансировать развитие при одновременном возврате капитала акционерам".

С начала 2022 года капитализация GM снизилась на 34%.