Рынок акций РФ закрыл неделю в "плюсе"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Попытки рынка акций РФ скорректироваться вниз в пятницу вслед за мировыми фондовыми площадками были нивелированы отскоком нефти вверх (Brent подскочила в район $98 за баррель), а также ростом расписок TCS Group, акций "ЛУКОЙЛа", "ФосАгро" и ряда металлургов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2195,16 пункта (+0,04%, днем индекс опускался ниже 2180 пунктов), индекс РТС - 1170,57 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,7%.

Доллар просел до 59,08 рубля (-0,45 рубля), в начале торгов курс проваливался до 57,7 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,2-4,9%, доллар подешевел на 1,53 рубля.

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