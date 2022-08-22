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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Аналитики Goldman не ждут рецессии в крупнейших экономиках из-за действий центробанков

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие экономики мира не вступят в рецессию в 2023 году из-за повышения процентных ставок центробанками, полагают аналитики Goldman Sachs. Их отчет, составленный под руководством Яна Хациуса, приводит Bloomberg.

Аналитики изучили ситуацию в девяти странах, первыми начавших ужесточение денежно-кредитной политики - речь идет о Новой Зеландии, а также странах Латинской Америки и Центральной и Восточной Европы. Ни одна из них не демонстрирует признаков рецессии, говорится в их отчете.

Экономики этих стран получают поддержку за счет трех основных факторов: сильные бюджетные показатели, отложенный спрос на рабочую силу и продолжающееся восстановление после пандемии коронавируса, полагают аналитики. Негативными факторами являются признаки перегрева рынков труда и ослабление курсов национальных валют.

Эксперты Goldman отмечают признаки того, что проблемы с цепочками поставок постепенно сходят на нет, и существует вероятность, что базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо) прошла пиковые значения в большинстве экономик.

Пока слишком рано утверждать, что страны, первыми начавшие подъем ставок, точно не испытают рецессии, однако данные говорят о том, что они могут избежать "жесткой посадки", говорится в отчете.

"Устойчивость этих экономик поддерживает наш прогноз, предусматривающий, что ни одна крупная экономка не окажется в рецессии из-за действий центробанков в ближайший год", - написали экономисты.

Goldman Sachs Новая Зеландия Латинская Америка Восточная Европа Ян Хациус
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