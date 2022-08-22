Оператор маркировки в июле выявил нарушения в парфюмерии на 636 млн рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Оператор системы маркировки ЦРПТ выявил в июле 2022 года 435 тысяч нарушений при продажах парфюмерной продукции, стоимость товара эквивалентна 636 млн рублей, сообщила компания.

Если контрольно-надзорные органы примут решение о наложении минимальных санкций на продавцов этой продукции, сумма взысканий может составить около 435 млн рублей, говорится в сообщении.

Система маркировки автоматически может зафиксировать несколько признаков продажи нелегального или некачественного товара. "Это может быть продукция неизвестного происхождения, не действующие или неверно оформленные разрешительные документы, нарушения, выявленные при реализации товаров, а также ряд других отклонений", - объяснил через пресс-службу директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Также система начала фиксировать новую категорию нарушений - "оборот товара в не соответствующем статусе". Это означает, что данные о производстве, ввозе или отгрузке продукции первому покупателю не были внесены в информационную систему.

Данные о нарушителях попадают в контрольно-надзорные органы. Кроме того, ЦРПТ в пробном порядке запустил информирование бизнеса о выявляемых в системе маркировки отклонениях.

Обязательная маркировка парфюмерии была введена в России с 1 октября 2020 года.