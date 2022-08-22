Рубль подешевел к доллару и подрос к евро на старте торгов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,16-59,52 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,4325 руб./$1 (+33,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,5225 руб./EUR1 (-8 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14,69 коп. к уровню закрытия 19 августа, до 59,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,04 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,91 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за их движениями на глобальном рынке. Доллар укрепляется к большинству мировых валют, в том числе к евро, из-за снижения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил в конце прошлой недели, что может поддержать очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом он добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пик инфляции.

"Мы должны продолжать двигаться без промедления к тому уровню ставки, которая окажет существенное понижательное давление на инфляцию", - сказал Баллард в интервью The Wall Street Journal, отметив, что не понимает, "зачем растягивать повышение процентной ставки на следующий год".

Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин в пятницу также высказался в пользу более активного подъема ставок для сдерживания инфляции.

Между тем их коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

Одним из ключевых событий для рынков на этой неделе станет ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). В мероприятии примут участие главы ведущих центробанков мира, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Цены на нефть падают утром в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти.

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:06 в понедельник составляет $95,11 за баррель, что на 1,66% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,85 за баррель, что на 1,76% меньше итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,5%, WTI – на 1,4%.

В центре внимания участников рынка – заявления о переговорах по ядерной сделке с Ираном, сделанные на минувших выходных. Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнеров в Ближневосточном регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Treading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось и составило 601 единицу, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.