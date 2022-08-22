ВВП Великобритании в пандемийном 2020 году рухнул на максимальные с 1709 года 11%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании продемонстрировала самое существенное падение за три столетия в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, показали пересмотренные официальные статистические данные.

Они указали на разрушительные экономические последствия пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании в своем ежегодном докладе об экономической активности Blue Book сообщило, что экономика страны в 2020 году сократилась на 11%, а не на 9,3%, как сообщалось первоначально.

Таким образом, падение ВВП в 2020 году было самым существенным с 1709 года.

При этом во втором квартале 2020 года - на пике первого и самого жесткого локдауна, связанного с пандемией, - экономика рухнула на 21%, а не 19,4%, как сообщалось первоначально.

В сообщении ONS говорится, что пересмотр "главным образом связан с тем, что у нас появились более обширные данные благодаря нашим ежегодным исследованиям и ряду административных данных".