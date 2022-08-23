Сбербанк не зафиксировал дефолтов компаний фундаментальных отраслей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк не видит массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны компаний фундаментальных отраслей, дефолта нет ни у кого, заявил зампред банка Анатолий Попов.

В 2022 году среди крупнейших клиентов банка больше всего реструктуризаций осуществлялось для заемщиков из отрасли коммерческая недвижимость, в частности, владельцев торговых центров и гостиниц.

"Все остальные крупные клиенты, включая металлургов и нефтяников, с финансовой точки зрения чувствуют себя устойчиво, во многом, благодаря удачной ценовой конъюнктуре на основные виды сырьевых товаров, что позволяет компенсировать возросшие затраты на логистику и переориентирование поставок отдельных видов товаров. Мы не отмечали массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны компаний фундаментальных отраслей. Дефолта нет ни у кого", - заявил Попов журналистам.

"Каждый случай реструктуризации кредитов сугубо индивидуален. При изучении запроса об изменении условий кредитования мы в первую очередь актуализируем финансовую модель компании с учетом новых предпосылок и выстраиваем новые графики погашения, исходя из обновленного потока денежных средств заемщика. В каких-то случаях обращаемся с запросом о поддержке со стороны более устойчивых компаний холдинга. Мы перераспределяли на бизнес, который сильнее всего пострадал в портфеле клиента, потоки от других бизнесов через поручительства или другие механизмы", - рассказал он.

Он также сообщил, что по всем инвестиционным проектам крупнейших клиентов, которые Сбербанк начал финансировать до февраля 2022 года, была приостановка на два-три месяца.

"Вместе с компаниями мы провели ревизию - откуда поедет оборудование, как они перестроятся, что будет со сбытом и так далее. После такой небольшой остановки для ревизии мы продолжили финансировать практически все ранее инициированные проекты. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполняем. Конечно, по итогам ревизии есть определенное подорожание проектов и надо будет пересматривать бюджеты. Но сейчас ценовая конъюнктура такова, что проекты остаются устойчивыми даже с пересмотренными бюджетами. По итогам этой ревизии было отложено лишь несколько проектов, что, конечно, радует", - указал топ-менеджер.