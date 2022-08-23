ЕЭК утвердила квоты на ввоз мяса в ЕАЭС в 2023 году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) установила тарифные квоты в отношении импорта ряда видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2023 год, сообщил торговый блок комиссии. Для всех стран, кроме Армении, квоты остались на уровне прошлого года.

При этом в торговом блоке ЕЭК отметили, что в ЕАЭС "в текущем году ожидается отрицательная разница между объемами производства и потребления продукции в следующем размере: для мяса крупного рогатого скота в размере 177,3 тыс. т, свинины - 62,3 тыс. т, мяса птицы - 242,2 тыс. т и молочной сыворотки - 14,6 тыс. т".

Армения получила квоту на говядину на будущий год в размере 11,3 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает квоту этого года (5 тыс. тонн). При этом ЕЭК оставила на уровне прошлого года квоту для Армении на ввоз свинины – 7,5 тыс. тонн (предполагалось, что она может быть увеличена до 12,8 тыс. тонн). Квота на ввоз мяса птицы увеличилась до 39,1 тыс. тонн (в 2022 году – 36 тыс. тонн).

Квота на ввоз говядины в РФ, как и в этом году, в 2023 году составит 570 тыс. тонн, мяса птицы – 364 тыс. тонн. Импорт свинины РФ не квотирует. В соответствии с обязательствами перед ВТО квота с 2021 года была заменена на пошлину в размере 25%.

Размер квоты на ввоз свинины для Белоруссии в 2023 году сохранится на уровне этого года – 20 тыс. тонн (ранее республика предлагала увеличить квоту вдвое). Размер квоты на ввоз мяса птицы также не изменился – 10,9 тыс. тонн. Поставки мяса крупного рогатого скота не квотируются.

Квота Казахстана на ввоз говядины определена в 21 тыс. тонн, мяса птицы – 140 тыс. тонн.

Для Киргизии квота на импорт говядины составит 5 тыс. тонн, свинины – 3 тыс. тонн (в этом году чуть больше – 3,5 тыс. тонн), мяса птицы – 58 тыс. тонн.

Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Армении в объеме 1,2 тыс. тонн (в 2022 году – 0,5 тыс. тонн) и России в объеме 15 тыс. тонн (на уровне этого года). Остальные страны ЕАЭС ввоз сыворотки не квотируют.