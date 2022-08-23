Мировой выпуск стали в июле снизился на 6,5% до 149,3 млн т

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2022 года сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 149,3 млн тонн, сообщила организация.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 13,2% в годовом выражении, до 5,5 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

Июль 2022г. Динамика к июлю 2021г. Динамика к июню 2022г.** Январь-июль 2022г. Динамика к январю-июлю 2021г. Всего (64 страны) 149,3 -6,5 % -5,6 % 1 102,3 -5,4 Страны ЕС (27), всего 11,7 -6,7 % -0,8 % 86,0 -5,6 Россия, страны СНГ, Украина, всего 6,4 -29,1 % 8,5 % 50,5 -18,8 Китай 81,4 -6,4 % -10,3 % 609,3 -6,4 Индия 10,1 3,2 % 1,0 % 73,3 8,0 Япония 7,3 -8,5 % -1,4 % 53,3 -4,9 США 7,0 -6,4 % 1,4 % 48,0 -3,0 Южная Корея 6,1 -0,6 % 8,9 % 39,9 -3,4 Россия 5,5* -13,2 % 10,0 % 41,4 -7,0 Германия 3,0 -2,0 % -6,3 % 22,5 -5,1 Турция 2,7 -20,7 % -6,9 % 21,6 -6,9 Бразилия 2,8 -8,7 % -3,4 % 20,3 -3,5 Иран 2,0 34,1 % -9,1 % 17,4 3,7

* Предварительные данные

** Подсчеты "Интерфакса"