Мировой выпуск стали в июле снизился на 6,5% до 149,3 млн т
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2022 года сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 149,3 млн тонн, сообщила организация.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 13,2% в годовом выражении, до 5,5 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|Июль 2022г.
|Динамика к июлю 2021г.
|Динамика к июню 2022г.**
|Январь-июль 2022г.
|Динамика к январю-июлю 2021г.
|Всего (64 страны)
|149,3
|-6,5 %
|-5,6 %
|1 102,3
|-5,4
|Страны ЕС (27), всего
|11,7
|-6,7 %
|-0,8 %
|86,0
|-5,6
|Россия, страны СНГ, Украина, всего
|6,4
|-29,1 %
|8,5 %
|50,5
|-18,8
|Китай
|81,4
|-6,4 %
|-10,3 %
|609,3
|-6,4
|Индия
|10,1
|3,2 %
|1,0 %
|73,3
|8,0
|Япония
|7,3
|-8,5 %
|-1,4 %
|53,3
|-4,9
|США
|7,0
|-6,4 %
|1,4 %
|48,0
|-3,0
|Южная Корея
|6,1
|-0,6 %
|8,9 %
|39,9
|-3,4
|Россия
|5,5*
|-13,2 %
|10,0 %
|41,4
|-7,0
|Германия
|3,0
|-2,0 %
|-6,3 %
|22,5
|-5,1
|Турция
|2,7
|-20,7 %
|-6,9 %
|21,6
|-6,9
|Бразилия
|2,8
|-8,7 %
|-3,4 %
|20,3
|-3,5
|Иран
|2,0
|34,1 %
|-9,1 %
|17,4
|3,7
* Предварительные данные
** Подсчеты "Интерфакса"