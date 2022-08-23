Минпромторг предложил признать высокотехнологичными желруду и стальной прокат

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил включить в перечень высокотехнологичной продукции железную руду, горячекатанный и холоднокатанный прокат из железа и нелегированной стали и некоторые другие виды металлургической продукции.

Проект приказа министерства о внесении соответствующих изменений в перечень размещен на сайте regulation.gov.ru.

Признание этой продукции высокотехнологичной позволит металлургам рассчитывать на получение льготного финансирования экспортных контрактов через ВЭБ.РФ и АО "Росэксимбанк".

"Минпромторг России на регулярной основе вносит изменения в перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг на основании позиции профильных департаментов министерства. Соответствующие предложения поступают в ведомство от заинтересованных ФОИВов и бизнес-сообщества. Изменения в перечень направлены на расширение государственной поддержки путем предоставления субсидии из федерального бюджета ВЭБ.РФ и АО "Росэксимбанк" на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготного финансирования экспортных контрактов", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В перечень предлагается включить следующие коды ТН ВЭД: 2601 11 000 0 и 2601 12 000 0 (железные руды и концентраты, включая обожженный пирит), 7203 10 000 0 (продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с минимальным содержанием основного элемента 99,94 мас.% в кусках, окатышах или аналогичных формах), 7207 (различные полуфабрикаты из железа или нелегированной стали), 7208 (плоский горячекатаный прокат из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более), 7209 (плоский холоднокатаный прокат из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более), 7213 (горячекатаные прутки из железа или нелегированной стали), 7224 (другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах; полуфабрикаты из других видов легированных сталей), 7225 (прокат из других видов легированных сталей, шириной 600 мм или более), 7226 (прокат из других видов легированных сталей, шириной менее 600 мм), 7227 20 000 0 и 7227 90 (горячекатаные прутки из других видов легированных сталей) и 7403 11 000 0 (рафинированная медь и медные необработанные сплавы).