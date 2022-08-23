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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Объявлен повторный тендер на строительство моста через Каму за 23,8 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Волго-Вятскуправтодор" (структура "Росавтодора") объявил повторный конкурс на строительство моста через реку Каму в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 в Татарстане, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта не изменилась - 23,8 млрд рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 сентября. Подведение итогов запланировано на 12 сентября.

Первый конкурс на строительство моста был в августе признан несостоявшимся. "Росавтодор" планировал заключить контракт с единственным участником - АО "Дороги и мосты" (создано в 2020 году путем выделения из ПАО "Мостотрест"). Но закупку пришлось отменить после того, как ФАС России обнаружила нарушения в условиях торгов и отказалась согласовать заключение контракта.

Мост через Каму длиной 1,3 км (длина русловой части моста - 792 метра) будет строиться на первом из трех этапов (участков) обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. В первый этап также входит участок трассы на правом берегу Камы, торги по контракту на его строительство пройдут 8 сентября с начальной ценой 5,9 млрд рублей.

Строительство обхода началось со второго и третьего этапов, прошедших госэкспертизу в октябре 2021 года и апреле 2022 года соответственно. Подряд на второй этап получило татарстанское ОАО "Алексеевскдорстрой" (цена контракта 18,5 млрд рублей), на третий - ООО "Самаратрансстрой" (20,3 млрд рублей).

Общая протяженность обхода двух городов превысит 81 км, в ходе строительства планируется возведение шести искусственных сооружений. Дорога пройдет от 987-го км трассы М-7 в районе села Костенеево до поселка Сосновый Бор на 1071-м км.

Строительство нового направления трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов входит в проект скоростного маршрута Москва-Казань-Екатеринбург.

Росавтодор Кама Татарстан М-7 Нижнекамск Набережные Челны Мостотрест ФАС
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