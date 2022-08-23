Интернет-ритейлер JD.com увеличил квартальную чистую прибыль в пять раз

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль более чем в пять раз, выручку - на 5,4%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 4,4 млрд юаней ($600 млн) по сравнению с 800 млн юаней за аналогичный период предыдущего года, говорится в пресс-релизе JD.com. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) выросла до 2,74 юаня с 0,5 юаня годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 4,06 юаня на ADS с 2,9 юаня на ADS, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 2,79 юаня на ADS.

Квартальная выручка JD.com повысилась до 267,6 млрд юаней с 253,7 млрд юаней годом ранее, что также оказалось лучше консенсус-прогноза рынка, составлявшего 262,3 млрд юаней. Выручка от продажи товаров увеличилась на 2,9%, до 226 млрд юаней, сервисные доходы подскочили на 22%, до 41,6 млрд юаней.

Сильные результаты во втором квартале в компании объясняют гибкостью модели ее бизнеса, устойчивостью цепочек поставок и эффективностью операций, отмечая, при этом, сохранение "сложной внешней среды".

Число активных клиентов JD.com на конец июня составляло 580,8 млн, увеличившись за год на 9,2%. В этот показатель включаются клиенты, которые совершили хотя бы одну покупку в течение 12 месяцев.

С начала 2022 года ADR JD.com подешевели на 21%.