РФ с 1 июля снизила экспорт зерна на 12% почти до 7 млн т

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля по 21 августа этого года отгрузила на экспорт 6 млн 962 тыс. тонн зерна, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, говорится в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы также снизились на 12%, до 5 млн 928 тыс. тонн, ячменя - на 11,6%, до 797 тыс. тонн. В то же время отгрузки кукурузы выросли на 7,4%, до 179 тыс. тонн.

По ее словам, за этот период сохранилась тенденция к сокращению числа сельхозкультур, которые отправляются на экспорт. "В этом сезоне (начался 1 июля 2022 года - ИФ) мы экспортируем 10 основных видов культур, тогда как в прошлом сезоне в этот же период их было 24. Из списка отправляемых за рубеж в этом сезоне пока выпали овес, рис, твердая пшеница, рожь, семенная кукуруза", - пояснила она.

Сокращается и число стран-покупателей. "Пока пшеница поставляется в 24 страны, хотя в прошлом сезоне в этом же периоде их было 54, - сказала она. - Пока нет закупок, к примеру, со стороны Танзании, ЮАР, Конго, Нигерии, которые год назад были крупными покупателями. В Нигерию за этот период прошлого сезона было отгружено более 500 тыс. тонн, в Танзанию - 166 тыс. тонн, в ЮАР - более 100 тыс. тонн. Но в августе этого года начались отгрузки в Анголу, в июле их не было".

По словам Тюриной, основными покупателями остаются традиционные партнеры. "На первое место вышел Египет, куда с начала сезона отгружено уже более 1,18 млн тонн пшеницы, это почти на 30% больше, чем год назад. Второе место занимает Турция с более 1 млн 100 тыс. тонн, но это на 38% меньше, чем годом ранее, - сообщила она. - На третьем - Иран, куда отгружено 980 тыс. тонн, или на 24% меньше. При этом более чем в три раза увеличились отгрузки в Саудовскую Аравию - до 540 тыс. тонн, на 74% - в Ливию, до почти 250 тыс. тонн".

Как отметила эксперт, достаточно активно в этом сезоне идут отгрузки в Алжир, Судан и Иорданию - более чем по 65 тыс. тонн уже отправлено. Год назад этих стран в числе покупателей российской пшеницы не было.

Тюрина также сообщила, что число компаний-экспортеров в этом сезоне сократилось до 49 с 88 год назад. "Но постепенно экспорт активизируется", - заметила она, напомнив, что неделю назад зерно отгружала 41 компания.

По ее словам, основным каналом отгрузок остается рейдовая перевалка, которая по сравнению с прошлым сезоном выросла на 8%. "Причем объемы рейдовой перевалки увеличиваются именно в сторону основных покупателей, в том числе в Египет, Турцию, Иран, а также в Израиль, Пакистан, Саудовскую Аравию, Ливию", - добавила она. В то же время отгрузки через порт Новороссийска в этом сезоне снизились по сравнению с прошлым сезоном на 22%, через Тамань - на 55%, через Туапсе - на 40%.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что после выхода на прошлой неделе очередного отчета Минсельхоза США, в котором прогноз сбора пшеницы в РФ был повышен сразу на 6,5 млн тонн, до 88 млн тонн, рынок отреагировал снижением цен. "Это еще раз подтвердило очень серьезное влияние российского зерна на мировой рынок, на ценовую ситуацию на нем", - отметила она.

Французская пшеница за неделю подешевела на 9%, до $323 за тонну, американская - на 7,6%, до $318, российская (FOB Новороссийск) - на 5%, до $324 за тонну. "Так что у нас сейчас фактически нет дисконта по отношению к европейской пшенице, нет премии", - сказала эксперт.

Цены на внутреннем рынке сильно разнятся по регионам. "Пшеница 4 класса по минимальной цене в 9,3 тыс. рублей за тонну (без НДС) предлагается в Поволжье. В центре цена повыше - до 11 тыс. рублей. Самая высокая цена предложения на юге, что связано с закупками экспортеров, - 12,5-13 тыс. рублей за тонну", - сообщила Тюрина.