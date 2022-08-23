Производство офисной офсетной бумаги в РФ в I полугодии выросло на 2,5%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Производство офисной бумаги в РФ выросло относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил во вторник Рослесинфорг.

По данным ведомства, с января по июнь 2022 года выпуск офсетной бумаги, которая чаще всего используется при печати на офисной технике, увеличилось на 2,5% – до 186,5 тыс. тонн.

Производство мелованной бумаги, которая в том числе используется и в офисах, но имеет более высокую плотность и качество, в первом полугодии 2022 года выросло на 10% по сравнению с первыми шестью месяцами 2021 года и составило 53,4 тыс. тонн.

Объем выпуска типографской бумаги увеличился на 4% – до 13,5 тыс. тонн.

Падение зафиксировано в производстве газетной бумаги – на 17,5%, до 543,8 тыс. тонн, а также бумаги для высокохудожественной печати - на 16%, до 4,7 тыс. тонн.

Общее производство бумаги и картона в РФ за первое полугодие 2022 года выросло на 1,4% и составило 5,1 млн тонн, сообщалось ранее.

Уход западных компаний с рынка РФ

"Объемы производства находятся на уровне прошлого года с небольшим превышением. В этом большая заслуга бизнеса, например, крупные производители оперативно наладили производство химикатов, поставлять которые еще ранней весной отказался ряд европейских контрагентов, а также налажен импорт сырья из Турции, Индии и Китая. Однако первая реалистичная картина будет ясна только по итогам девяти месяцев", - прокомментировал данные Рослесинфорга глава ведомства Павел Чащин, слова которого приведены в сообщении.

"В целом, уход западных компаний с российского рынка, а именно продажа активов местным инвесторам, не сказывается негативно на объемах производства. К примеру, существенным условием сделки некоторых крупных западных ЦБК, локализованных в России, является сохранение команды, мощностей и объемов производства. Последние новости о том, что Mondi нашла покупателя Сыктывкарского ЛПК, производящего известную "Снегурочку", по прогнозам никак не скажутся на лидерстве предприятия по добыче древесины в стране (компания традиционно входит в топ-5). Сейчас перед российскими инвесторами открываются новые возможности приумножить достигнутые эффекты западных коллег, наладить логистические цепочки с новыми контрагентами и достичь полного технологического суверенитета", - отметил Чащин.

В августе австрийская группа Mondi сообщила, что заключила соглашение о продаже за 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро) своего крупнейшего предприятия в России – "Монди Сыктывкар", подконтрольной бизнесмену Виктору Харитонину инвесткомпании Augment Investments Limited (владеет активами в фармацевтическом и других секторах в России и Европе, один из крупных активов Харитонина – "Фармстандарт".