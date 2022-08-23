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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Продажи новостроек в США в июле упали до минимума с января 2016 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В июле продажи новых домов в США упали на 12,6% к июню и составили 511 тысяч в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с января 2016 года, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тысяч домов, а не 590 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тысяч, сообщает Trading Economics.

В годовом измерении в июле продажи новых домов упали на 29,6%.

Медианная цена нового дома в США выросла в июле до $439,4 тысячи по сравнению с $406 тысячами годом ранее.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец июля составляло 464 тысячи. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 10,9 месяца (9,2 месяца в июне). Эксперты традиционно считают, что сбалансированному рынку соответствует показатель на уровне около 6 месяцев.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

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