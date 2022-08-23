Усиление позиций Hyundai на рынке электрокаров позволило ему приблизиться к Tesla

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor укрепляет позиции на мировом рынке электромобилей, постепенно сокращая отставание от лидера рынка - Tesla Inc., пишет газета Financial Times.

Автоконцерн, в который также входит бренд Kia, в этом году занимает второе место по продажам электромобилей в США после Tesla. Его доля на европейском рынке достигла 12%, причем Hyundai обогнал конкурентов по темпам ее роста в прошлом году.

В целом по миру без учета Китая, южнокорейский автоконцерн занимает второе место по продажам электромобилей с долей рынка в 14%, уступая лишь Tesla (27%).

Tesla, являющаяся лидером отрасли в течение более десяти лет, создала себе ряд конкурентных преимуществ. В частности, это популярность ее бренда среди миллениалов, а также наличие сети быстрой зарядки электромобилей, удаленное обновление программного обеспечения, а также возможность постоянного совершенствования ПО за счет сбора большого объема клиентских данных.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон Inflation Reduction Act, предусматривающий, в частности, субсидирование государством покупки электромобилей, под действие которого подпадают все четыре модели автомобилей Tesla, но не подпадают машины Hyundai или Kia.

Тем не менее, южнокорейский автоконцерн усиливает рыночные позиции быстрее, чем можно было ожидать, отмечает FT. Так, электрический седан Hyundai Ioniq 6 может проехать без подзарядки 610 км - дольше, чем автомобили Model Y и Model 3 Long Range, выпускаемые Tesla. Модель электрического внедорожника Hyundai Ioniq 5, тем временем, стала самым продаваемым импортным электромобилем в Штатах. Южнокорейский автопроизводитель также начинает внедрять удаленное обновление ПО.

Электромобили Hyundai догоняют Tesla и по ценам. Самая дешевая модель Tesla - Model 3 - стоит $46,99 тыс. после подъема цен в этом году, и Hyundai Ioniq 6 продается по сопоставимой цене.

Эксперты отмечают, что преимущество Hyundai дает ослабление южнокорейской воны относительно доллара США, составившее 13% в этом году. Снижение курса воны добавило более $1,6 млрд к выручке Hyundai во втором квартале, что позволило автопроизводителю компенсировать рост расходов на сырье и компоненты.

Кроме того, Hyundai работает с местными поставщиками аккумуляторов, что означает более стабильные цепочки поставок и низкий валютный риск.

Слабость воны также позволяет автоконцерну удерживать цены на автомобили, сохраняя, при этом, рентабельность продаж на прежнем уровне, в то время как его конкуренты вынуждены перекладывать растущие расходы на потребителей.