Украина в январе-июле снизила выручку от экспорта черных металлов вдвое

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Металлургические предприятия Украины в январе-июле текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3 млрд 490,36 млн с $7 млрд 537,9 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, на черные металлы за этот период пришлось 13,6% выручки от экспорта товаров против 21,2% за январь-июль прошлого года.

Украина за семь месяцев сократила импорт этой продукции в денежном выражении на 33,3% – до $473,488 млн.

Экспорт металлоизделий с начала года уменьшился на 6,3% – до $632,629 млн, импорт – на 40,6%, до $351,238 млн.

Горнорудные предприятия страны в январе-июле снизили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18 млн 571,940 тыс. тонн. Выручка от экспорта ЖРС упала на 49,8% - до $2 млрд 357,073 млн.

На Украину за отчетный период было импортировано 25 тонн ЖРС на $14 тыс. (в январе-июле 2021 года - 1,134 тыс. тонн на $130 тыс.)

Экспорт передельного чугуна в натуральном выражении упал на 57,3% - до 777,208 тыс. тонн, в денежном выражении - на 54,2%, до $423,821 млн. Импорт составил 15 тонн на $25 тыс. (годом ранее - 30,294 тыс. тонн на $84,065 млн).

На внешние рынки за семь месяцев было поставлено 243,07 тыс. тонн ферросплавов (снижение на 37,5%) на $438,59 млн (снижение на 16,2%). Импорт составил 16,183 тыс. тонн (снижение на 46,6%) на $59,938 млн (снижение на 28,7%).

Украина в январе-июле текущего года снизила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в натуральном выражении на 64% - до 1 млн 501,779 тыс. тонн, в денежном выражении - на 59,3%, до $955,049 млн. Ввезено этой продукции 5,532 тыс. тонн (снижение на 56,8%) на $3,576 млн (снижение на 55,2%).

По данным таможни, украинские предприятия в январе-июле текущего года сократили экспорт лома черных металлов в натуральном выражении 3,6 раза - до 29,162 тыс. тонн, в денежном выражении - в 9,9 раза, до $12,371 млн. Импорт металлолома в натуральном выражении уменьшился в 9,5 раза - до 1,553 тыс. тонн, в денежном - в 8,2 раза, до $3,279 млн.

Кроме того, сообщается, что Украина в январе-июле текущего года снизила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 190,742 тыс. тонн, в денежном выражении - на 22,2%, до $73,033 млн.

Импортировано 100 тонн аналогичной продукции на $138 тыс. против 588 тонн титаносодержащих руд на $545 тыс. в январе-июле минувшего года.