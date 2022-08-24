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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Рубль немного снизился к доллару и подрос к евро на старте торгов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Доллар США немного подрастает, евро, напротив, понижается на Московской бирже в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,79-60,14 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 59,9775 руб. (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,4775 руб. (-10,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,2 коп. к уровню закрытия 23 августа, до 59,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,12 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,71 коп. выше официального курса.

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